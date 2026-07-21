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Стал известен новый соперник Никиты Цзю

Непобежденный австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю проведет бой против соотечественника Бена Махоуни. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании No Limit Boxing.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Бой запланирован на 26 августа. Победитель встречи получит возможность провести поединок за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Никита Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю. На счету 28-летнего боксера 12 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 12 побед (10 — нокаутом). В мае Цзю-младший победил испанца Оскара Диаса и завоевал пояс WBO International в первом среднем весе (до 70 кг).

31-летний Махони провел 18 поединков, в которых одержал 17 побед (9 — нокаутом) и один бой свел к ничьей.

На этой неделе старший брат Никиты Тим (Тимофей) проведет поединок против экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе (до 67 кг) американца Эррола Спенса. Бой состоится в Сиднее в воскресенье, 26 июля.