Стал известен новый соперник Никиты Цзю

Никита Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю. На счету 28-летнего боксера 12 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 12 побед (10 — нокаутом). В мае Цзю-младший победил испанца Оскара Диаса и завоевал пояс WBO International в первом среднем весе (до 70 кг).