Канело ответил на обвинения в избегании боя с Бенавидесом

Сауль Альварес, известный как Канело, категорично ответил на обвинения в том, что некоторое время избегал поединка против действующего обладателя титула WBC в полутяжёлом весе американца мексиканского происхождения Дэвида Бенавидеса.
«Когда мы оба выступали во втором среднем весе, я дрался со всеми чемпионами этой категории. Если бы Дэвид также владел титулом, я бы с ним сразился. Моей целью было стать абсолютным чемпионом. Сейчас это просто невозможно, ведь он может драться с тяжеловесами», — приводит слова Альвареса портал Boxing News.
Канело Альварес завоевал звание абсолютного чемпиона мира в 2021 году и трижды его защищал. А в 2022 году проиграл россиянину Дмитрию Биволу и не сумел завоевать пояс чемпиона мира WBA в весовой категории до 79,38 кг. В послужном списке мексиканца 63 победы (39 нокаутом), 3 поражения и 2 ничьи.
Ранее Альварес владел титулами чемпиона мира по двум престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг и трем — в весовой категории до 72,6 кг. Всего он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях — до 69,9 кг, до 72,6 кг, до 76,2 кг и до 79,38 кг.