Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канело ответил на обвинения в избегании боя с Бенавидесом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес заявил, что никогда не избегал поединка с Дэвидом Бенавидесом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сауль Альварес, известный как Канело, категорично ответил на обвинения в том, что некоторое время избегал поединка против действующего обладателя титула WBC в полутяжёлом весе американца мексиканского происхождения Дэвида Бенавидеса.

«Когда мы оба выступали во втором среднем весе, я дрался со всеми чемпионами этой категории. Если бы Дэвид также владел титулом, я бы с ним сразился. Моей целью было стать абсолютным чемпионом. Сейчас это просто невозможно, ведь он может драться с тяжеловесами», — приводит слова Альвареса портал Boxing News.

Канело Альварес завоевал звание абсолютного чемпиона мира в 2021 году и трижды его защищал. А в 2022 году проиграл россиянину Дмитрию Биволу и не сумел завоевать пояс чемпиона мира WBA в весовой категории до 79,38 кг. В послужном списке мексиканца 63 победы (39 нокаутом), 3 поражения и 2 ничьи.

Ранее Альварес владел титулами чемпиона мира по двум престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг и трем — в весовой категории до 72,6 кг. Всего он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях — до 69,9 кг, до 72,6 кг, до 76,2 кг и до 79,38 кг.