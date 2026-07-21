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Бивол освободит титул WBO ради поединка с Бетербиевым

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал слухи о том, что российский боксер Дмитрий Бивол отказался от 40 миллионов долларов за третий поединок с Артуром Бетербиевым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Richard Pelham/Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол, вероятнее всего, не станет проводить обязательную защиту чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе против британца Каллума Смита. Об этом заявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью The Ring.

Ранее WBO обязала Бивола встретиться с временным чемпионом организации Каллумом Смитом. Сторонам было предоставлено время до 26 июля, чтобы договориться о проведении поединка. По словам Хирна, команда россиянина сосредоточена на организации третьего боя с Артуром Бетербиевым.

«Бивол и его менеджер Вадим Корнилов поручили мне начать переговоры с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым или RCC Boxing Promotions. Мы готовы организовать бой с Бетербиевым. Именно этого поединка хочет Дмитрий. Думаю, маловероятно, что он будет защищать свой титул против Смита», — сказал Хирн.

Промоутер также прокомментировал сообщения о возможном гонораре за третий бой с Бетербиевым.

«Я слышал сообщения, что Биволу якобы предложили 14 миллионов долларов за бой с Бетербиевым. Если люди, которые распространяют эту информацию, сейчас смотрят нас, пусть свяжутся со мной и сделают такое предложение. Оно немедленно будет принято», — отметил Хирн.

В феврале 2025 года Бивол победил Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Позже россиянин лишился пояса WBC. На профессиональном ринге 35-летний Бивол одержал 25 побед при одном поражении. Последний поединок он провел 30 мая в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта и защитил титулы WBA Super и IBF.

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