Бивол освободит титул WBO ради поединка с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол, вероятнее всего, не станет проводить обязательную защиту чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе против британца Каллума Смита. Об этом заявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью The Ring.
Ранее WBO обязала Бивола встретиться с временным чемпионом организации Каллумом Смитом. Сторонам было предоставлено время до 26 июля, чтобы договориться о проведении поединка. По словам Хирна, команда россиянина сосредоточена на организации третьего боя с Артуром Бетербиевым.
«Бивол и его менеджер Вадим Корнилов поручили мне начать переговоры с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым или RCC Boxing Promotions. Мы готовы организовать бой с Бетербиевым. Именно этого поединка хочет Дмитрий. Думаю, маловероятно, что он будет защищать свой титул против Смита», — сказал Хирн.
Промоутер также прокомментировал сообщения о возможном гонораре за третий бой с Бетербиевым.
«Я слышал сообщения, что Биволу якобы предложили 14 миллионов долларов за бой с Бетербиевым. Если люди, которые распространяют эту информацию, сейчас смотрят нас, пусть свяжутся со мной и сделают такое предложение. Оно немедленно будет принято», — отметил Хирн.
В феврале 2025 года Бивол победил Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Позже россиянин лишился пояса WBC. На профессиональном ринге 35-летний Бивол одержал 25 побед при одном поражении. Последний поединок он провел 30 мая в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта и защитил титулы WBA Super и IBF.