Боксер-чемпион Гассиев: я никого не боюсь — только свою маму

11 июля в рамках турнира IBA Pro 19 в Москве Гассиев провел первую защиту титула, победив немца Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.
«Любой боксер, у которого есть титулы, — идеальный соперник для меня. Я уже не молод, не первый день в боксе, поэтому я никого не боюсь. Только свою маму. Просто скажите мне дату, место и имя соперника — и погнали», — сказал Гассиев.
32-летний Гассиев провел 36 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 34 победы (27 — нокаутом) и потерпел два поражения. До марта 2023 года уроженец Владикавказа выступал под российским флагом, после чего сменил спортивное гражданство на армянское. Под флагом Армении он провел пять поединков.
Ожидается, что следующим соперником Гассиева станет непобежденный немецкий боксер и чемпион мира по версии WBC Агит Кабайел. Их объединительный бой должен состояться до конца этого года.