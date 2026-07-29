Боксер-чемпион Гассиев: я никого не боюсь — только свою маму

«Любой боксер, у которого есть титулы, — идеальный соперник для меня. Я уже не молод, не первый день в боксе, поэтому я никого не боюсь. Только свою маму. Просто скажите мне дату, место и имя соперника — и погнали», — сказал Гассиев.