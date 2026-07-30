World Boxing сняла ограничения с российских боксеров

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что российские боксеры смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.
По его словам, международная федерация World Boxing допустила российских спортсменов всех возрастных категорий к участию во всех международных турнирах. Он также напомнил, что Федерация бокса России вошла в состав World Boxing в начале 2026 года.
"Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустил наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях.
Восстановление нормальных спортивных связей мы обсуждали с президентом WB, главой Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе 2026 г.
Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно WB уполномочен Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. Полноправное членство ФБР в WB открывает российским боксёрам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл.
Продолжаем последовательно возвращать российский спорт в мировую спортивную семью", — написал Дегтярев.