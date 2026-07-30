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World Boxing сняла ограничения с российских боксеров

Российские боксеры будут выступать с флагом и гимном.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: КФБ

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что российские боксеры смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.

По его словам, международная федерация World Boxing допустила российских спортсменов всех возрастных категорий к участию во всех международных турнирах. Он также напомнил, что Федерация бокса России вошла в состав World Boxing в начале 2026 года.

"Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустил наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях.

Восстановление нормальных спортивных связей мы обсуждали с президентом WB, главой Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе 2026 г.

Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно WB уполномочен Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. Полноправное членство ФБР в WB открывает российским боксёрам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл.

Продолжаем последовательно возвращать российский спорт в мировую спортивную семью", — написал Дегтярев.

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