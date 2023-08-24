Еще один российский шахматист сменил спортивное гражданство
Занимающий 31-е место в рейтинге ФИДЕ Санан Сюгиров будет выступать за Венгрию.
Занимающий 31-е место в рейтинге ФИДЕ Санан Сюгиров будет выступать за Венгрию.
О переходе российского шахматиста под венгерский флаг сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации.
30-летний Сюгиров стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, сменившим спортивное гражданство.
Это не первая смена спортивного гражданства, предпринятая российскими гроссмейстерами за последний год.
23-летний действующий чемпион Европы и один из самых перспективных отечественных шахматистов Алексей Сарана (50-й номер рейтинга) стал представлять Сербию. Также за эту страну теперь выступает и 29-летний Александр Предке.
Финалист Чемпионата мира по рапиду и полуфиналист Кубка Мира Владимир Федосеев продолжает свою шахматную карьеру в Словении. А участник Турнира претендентов 2020 года Кирилл Алексеенко перебрался в Австрию.
Также следует упомянуть одну из самых титулованных шахматисток современности — 12-ю чемпионку мира Александру Костенюк. Она с 2023 года представляет Швейцарию.