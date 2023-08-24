Еще один российский шахматист сменил спортивное гражданство

О переходе российского шахматиста под венгерский флаг сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации.

30-летний Сюгиров стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, сменившим спортивное гражданство.

Это не первая смена спортивного гражданства, предпринятая российскими гроссмейстерами за последний год.

23-летний действующий чемпион Европы и один из самых перспективных отечественных шахматистов Алексей Сарана (50-й номер рейтинга) стал представлять Сербию. Также за эту страну теперь выступает и 29-летний Александр Предке.

Финалист Чемпионата мира по рапиду и полуфиналист Кубка Мира Владимир Федосеев продолжает свою шахматную карьеру в Словении. А участник Турнира претендентов 2020 года Кирилл Алексеенко перебрался в Австрию.