Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду

Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам в Узбекистане. По итогам 13 раундов он набрал 10 очков, выиграв семь партий и в шести сыграв вничью.

16-й чемпион мира обеспечил себе победу на турнире в последней партии против индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандха, которая завершилась вничью.

«Я счастлив. Я был не очень доволен вчерашними партиями, поэтому решил, что не нужно усложнять задачу. Возможно, сегодня я играл немного осторожно», — приводит слова Карлсена после победы NRK.