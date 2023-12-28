Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал
Вест Хэм
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Монреаль
Хоккей. КХЛ
28.12
Сочи
Салават Юлаев
46
Хоккей. КХЛ
28.12
Динамо Мн
Спартак
14
Хоккей. КХЛ
28.12
Ак Барс
Металлург Мг
14
Хоккей. КХЛ
28.12
Торпедо
Локомотив
35
Хоккей. КХЛ
28.12
Северсталь
Куньлунь РС
31
Хоккей. КХЛ
28.12
Витязь
Автомобилист
Б
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
28.12
Лада
Динамо М
40
Хоккей. КХЛ
28.12
Барыс
Авангард
51
Хоккей. КХЛ
28.12
Сибирь
Трактор
03
Все события
Фоторепортажи
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
28 декабря, источник: Sportmail.ru

Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду

В Самарканде завершился чемпионат мира по быстрым шахматам.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам в Узбекистане. По итогам 13 раундов он набрал 10 очков, выиграв семь партий и в шести сыграв вничью.

16-й чемпион мира обеспечил себе победу на турнире в последней партии против индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандха, которая завершилась вничью.

«Я счастлив. Я был не очень доволен вчерашними партиями, поэтому решил, что не нужно усложнять задачу. Возможно, сегодня я играл немного осторожно», — приводит слова Карлсена после победы NRK.

Карлсен также является шестикратным чемпионом мира по блицу. ЧМ-2023 по блицу пройдет в Самарканде 29—30 декабря.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фетисов поделился мнением о возможном обмене Овечкина из «Вашингтона»
В Испании не наказывали спортсменов за нарушение антидопинговых правил
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь