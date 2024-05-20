Как правильно играть в шашки: пошаговая инструкция для начинающих

Эта забава любима многими. Шашки — классическая настольная игра, которая требует стратегического мышления, тактики и умения предвидеть ходы противника. Одна из причин ее популярности — доступность. Для начала партии нужны лишь доска и фишки, которые продаются за небольшую цену. Подробнее о том, как играть в шашки, можно узнать из нашего материала.

Что такое шашки

Популярность этой логической игры для двух участников сохраняется и растет благодаря ее доступности, универсальности и возможности для развития. Шашки остаются классикой настольных развлечений и продолжают радовать своей динамичностью и увлекательностью.

История игры

Достоверных сведений, когда именно и где была изобретена забава, у историков нет. Большая часть исследователей склоняется, что игра существовала почти в каждом крупном государстве. Она не требовала специальных инструментов, достаточно было доски и камней, чтобы начать партию.

В России обширные упоминания о шашках отмечены в 1894 году — тогда в империи проводились чемпионаты по этой настольной игре. Первый международный турнир по шашкам прошел во французском Амьене в 1885 году.

Сейчас одной из главных организаций считается Всемирная федерация шашек (ФМЖД), а также Международная федерация шашек, которая в 2015 году вышла из-под крыла первой.

Цель игры

Главная задача участника — полностью лишить противника возможности хода или «съесть» все его шашки. Игрок маневрирует своими фишками, окружая и захватывая шашки оппонента, стремясь к численному превосходству. Даже если у противника остались фишки на доске, но они лишены возможности сделать ход, — это тоже победа.

Виды шашек

Игра — это не только увлекательное времяпрепровождение, но и тренировка ума, воли и характера. Участник должен анализировать ситуацию на доске, продумывать ходы на несколько шагов вперед и выбирать наиболее эффективные варианты.

Почти в каждой стране мира известно несколько разновидностей игры.

Русские шашки

Распространенный вид в Израиле и странах СНГ. Правила считаются классическими

Чекерс (английские шашки)

Известны в Австралии, Великобритании, США, Италии и Индии. Главное отличие от русских шашек — игроки не могут «съедать» фигуру оппонента ходом назад

Малые польские (или бразильские) шашки

Популярны в Польше и Бразилии. Если у игрока есть несколько вариантов атаки на противника, он должен выбрать тот, при котором «съедается» наибольшее число фишек. Это главное отличие этого вида от классических шашек

Международные (стоклеточные) шашки

В них играют в России и Европе, а также Китае и Африке. От русских шашек отличаются размером поля и несколькими нюансами в правилах



Основные термины в шашках

Успех в игре невозможен без умения разрабатывать долгосрочные планы и адаптироваться к меняющейся ситуации. Чтобы лучше понимать аспекты партий, познакомимся с профессиональными терминами.

Жертва

Ситуация, когда игрок специально отдает свою шашку на «съедение» оппоненту, чтобы завладеть позиционным преимуществом

Запирание

Блокировка движения для шашки соперника

Любки

Положение фишки на одной диагонали между двумя незащищенными шашками неприятеля. В этом случае бить можно любую из них

Дамка

Самая сильная фигура. В нее может превратиться любая шашка, достигшая противоположного конца игрового поля. С того момента она может ходить на любое количество клеток по диагонали

Нотация

Буквенно-цифровая система обозначений полей игровой доски для записи партии или отдельных ходов



Пошаговая инструкция, как играть в классические шашки

Правила шашек просты, а увлекательный процесс захватывает с самого начала партии. Давайте разберемся, как начать играть и что нужно делать на поле.

Видео по теме, нужно добавить в этот блок с пошаговой инструкцией:

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=09c85dab04203f69&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217058237&id=456239017&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что нужно для игры в шашки

Вам понадобится доска 8×8 клеток и по 12 круглых фишек двух цветов. Чаще всего это черные и белые шашки, однако можно найти красные и зеленые в сочетании с темными.

Расстановка шашек в начале игры

Фишки располагаются исключительно на темных клетках. Игроки выставляют их на трех рядах, которые к ним ближе всего.

Правила движения шашек

Перечислим их:

1. Фишки двигаются на одну клетку и только по диагонали вперед.

2. Если на пути фишки находится шашка оппонента, то происходит взятие, но только если за ней есть свободная клетка. Шашка «перепрыгивает» через шашку другого игрока и встает на свободную клетку, а «съеденная» шашка убирается с доски.

3. Если один из игроков может «съесть» шашку противника, он обязан это сделать. Даже если это невыгодно.

4. Если после «съедения» можно взять еще одну шашку, то фишка продолжает движение.

5. Достигнув последнего ряда, шашка превращается в дамку. Это самая сильная фигура в игре, она может ходить на любое количество клеток в любые стороны по диагонали.

6. Если ни один из игроков не может победить или оба согласны на ничью, партия заканчивается ничьей. Участник проигрывает, если у него не осталось шашек на доске или они есть, но заблокированы и не могут сделать ход.

Схемы и тактики игры в шашки для победы

Развлечение развивает не только стратегическое мышление, но и логику. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте разные стратегии и комбинации. Тактических схем в шашках много.

Основные

Окружение центра. Позволяет одному игроку контролировать центральную часть поля, лишая противника возможности безопасно ходить. Например, на рисунке шашка c5 создает довольно много проблем для игрока с черными шашками, не давая ему сделать выгодный ход.

Колонны из шашек. При использовании такой тактики ряд из нескольких шашек не дает противнику эффективно атаковать. Даже при взятии одной вашей шашки моментально последует ответ от той, что стояла за ней. На рисунке проблему для оппонента создает колонна из трех белых шашек в нижней части поля.

Гамбитные позиции. При такой схеме игры в определенный момент игроку выгодно «подарить» свою шашку неприятелю, чтобы забрать контроль над центром или провернуть сложную комбинацию.

Отзыв эксперта о том, как научиться хорошо играть в шашки

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Профессиональные игроки советуют контролировать центр доски: это дает больше возможностей для маневров и взятия шашек противника. Не рискуйте без необходимости, старайтесь не подставлять свои фишки под удар.

О том, как научиться хорошо играть, рассказывает международный мастер спорта по шашкам, чемпион России, обладатель Кубка России, вице-чемпион мира и Европы по игре в шашки Руслан Пещеров:

— Надо полюбить эту игру, постоянно практиковаться, играть партии вживую и в интернете, анализировать их самостоятельно и с компьютерными программами, изучать специализированную литературу, смотреть партии великих чемпионов.

Вопросы и ответы

Отвечает международный мастер спорта по шашкам Руслан Пещеров.

Есть ли бесплатные уроки игры в шашки?

Да, на популярных видеохостингах много тематических каналов с бесплатными уроками. Также есть хорошие бесплатные сервисы для игры в шашки — lidraughts, Gambler, PlayOk.

Что значит взять за фук?

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Это дворовое правило, не имеющее отношение к настоящим шашкам. По нему забирается фишка соперника, если он просмотрел шашку, которую мог побить. По правилам бить обязательно, поэтому, если соперник не заметил, что должен был сделать, и походил по-другому, просто вернитесь назад и покажите, где ему надо бить.

Как играть в уголки?

Это настольная игра на стандартной 64-клеточной доске, в которой надо перевести все шашки из своего угла в угол соперника.

Со скольких лет можно начинать учить детей игре в шашки?

Малышей можно научить играть самостоятельно с самого раннего возраста, например с трех лет. С семи лет можно отдать в секцию по шашкам, где ребенка уже будут учить профессионалы.