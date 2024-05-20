Как играть в Города: правила игры для начинающих

Это простое и знакомое с нежного возраста занятие. Может быть развлечением не только для детей, но и для взрослых, рождать азарт и желание выигрывать. В статье расскажем, как играть в города, чтобы всегда одерживать победу и прослыть знатоком географии.

Что такое игра Города

На первый взгляд это легкое времяпровождение. Но на самом деле — увлекательный словесный поединок со своими правилами.

Цель игры

По сути, нужно быть тем, кто назовет большее количество географических названий. Главный навык, который пригодится, — знание населенных пунктов.

Количество игроков

Число участников начинается с двух человек, максимальное количество игроков не ограничено. Можно собрать огромную компанию, но чем больше людей, тем дольше придется ждать своего хода. Те, у кого нет компаньона для словесного поединка, могут воспользоваться мобильными приложениями с этой игрой.

Что понадобится

Вам пригодится листок бумаги, ручка или карандаш, потому что нужно записывать названия, которые уже были озвучены. Также можно вести счет, если ваши правила его предполагают. Но когда вы играете в дороге или на прогулке, можно обойтись без этого и просто держать информацию в голове.

Правила игры в Города для начинающих

Как выглядит процесс. Нужно:

1. Заранее определиться с правилами и исключениями, чтобы избежать недоразумений.

2. Выбрать первого игрока любым удобным способом. Определить дальнейшую последовательность (например, по часовой стрелке).

3. Первый участник называет город на свое усмотрение.

4. Следующий игрок говорит населенный пункт на букву, которой закончилось предыдущее название.

5. Партия заканчивается, когда выбыли все участники, кроме двух, и один из них не может сделать свой ход. То есть побеждает тот, кто продержится до конца словесного поединка. Существует еще другой вариант, в нем определяется не победитель, а первый выбывший. Когда человек не может продолжить игру, она заканчивается.

Какие еще нюансы нужно учесть:

нельзя повторять уже озвученные слова;

запрещено пользоваться какими-либо подсказками;

обычно можно использовать не только названия городов, но и других населенных пунктов, например деревень и сел;

если собралась большая компания, то процесс идет на выбывание;

можно играть на очки (штраф за каждый пропуск), так победителем становится тот, кто наберет меньшее их количество;

можно давать балл за каждый ход — побеждает большая сумма очков;

когда возникает спорный вопрос, лучше его решить, заглянув в справочный материал.

Пример игры в Города

Как может выглядеть последовательность географических названий:

Арзамас;

Суздаль;

Лондон;

Ниш;

Шанхай;

Йоханнесбург;

Гомель.

Исключения в игре Города

Правило, которое действует всегда: если название города оканчивается на «ь» или «ъ», то следующий игрок берет букву, стоящую перед этим знаком. А вот буквы «ы», «й» исключаются по желанию. Как правило, это зависит от опыта участников.

Варианты игры для опытных игроков

Чтобы усложнить процесс, можно добавлять различные правила. Например, называть города на одну букву, перечислять населенные пункты только определенной страны или озвучивать исключительно столицы. А чтобы сделать развлечение динамичнее — включить таймер. Так у каждого участника на ответ будет строго определенное время. Если он не уложился, то либо выбывает, либо теряет ход и очки.

Как нужно играть в Города, чтобы победить

Небольшие хитрости, которые сделают вас главным знатоком игры.

Заканчивать редкими буквами

Чтобы поставить оппонента в тупик, выбирайте такие названия, которые оканчиваются на нечастые символы. Так противнику будет сложно продолжить игру. Среди них — «щ», «ц», «ы», «з», «й». Например, Городец, Быдгощ, Афины.

Выучить города с редкой первой буквой

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Чтобы самим не оказаться в ловушке из предыдущего пункта, выучите слова, которые начинаются на редко используемые буквы. Например, Ыгдыр, Щелково, Цюрих, Йошкар-Ола. Сложнее всего подобрать названия на «й» и «ы», так как их очень мало.

Выучить города на буквы, которые часто попадаются в игре

Есть символы, на которые можно вспомнить немало названий, но они так часто встречаются в процессе игры, что варианты расходуются быстрее других. К ним относятся окончания «а», «о», «к», «в». Запомните редкие города, например Варна, Вааса, Охрид и Оденсе, Клагенфурт.

Использовать слабые места соперника

Если вы заметили, что какие-то буквы оппоненту даются сложнее, а другим он, наоборот, отдает предпочтение, можно использовать это в свою пользу.

Вопросы и ответы

Ответим на несколько распространенных вопросов.

Как играть с умной колонкой в Города?

Для этого достаточно сказать: «Давай сыграем в города». Еще можно использовать фразу: «Запусти навык игры в города».

Что развивает игра в Города?

В процессе тренируется внимание, память и эрудиция, а также расширяются географические знания.

Как давно существует игра в Города?

Есть версия, что развлечение появилось в России в XIX веке и стало популярным у представителей всех сословий.

Какие есть похожие игры?

Занятие сродни «городам» — «слова». Разница в том, что в нем фигурируют не географические названия, а другие категории слов, которые вы выберете. Например, животные, еда или предметы одежды.