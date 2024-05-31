18:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Карякин вновь исключен из мирового рейтинга FIDE

Российского гроссмейстера Сергея Карякина снова исключили из рейтинга Международной шахматной федерации.

Источник: РИА "Новости"

Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте FIDE.

В майской версии рейтинга Сергей Карякин располагался на 12-й строчке, а в июньском списке его имя отсутствует. Ранее российского гроссмейстера исключали из рейтинга FIDE в конце февраля 2023 года, вернув в мае того же года.

Весной 2022 года FIDE дисквалифицировала 34-летнего Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку СВО. Из-за бана он пропустил Турнир претендентов на мировую шахматную корону. Карякин отказался выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, подчеркнув, что будет играть только под флагом России.

После исключения Карякина другой гроссмейстер Ян Непомнящий остался единственным представителем России в топ-20 рейтинга. Непомнящий продолжает занимать четвертую позицию в обновленной версии. Россиянин Александр Грищук опустился на 25-ю строчку, а Даниил Дубов откатился на две позиции и теперь занимает 32-е место.

Первое место в мужском рейтинге занимает норвежец Магнус Карлсен, вторую и третью строчки занимают американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура. Действующий обладатель мировой шахматной короны китаец Дин Лижэнь поднялся на одну позицию и располагается на седьмой строчке. Шестое место занимает победитель Турнира претендентов индиец Гукеш Доммараджу.

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