Сергей Карякин вновь исключен из мирового рейтинга FIDE

Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте FIDE.

В майской версии рейтинга Сергей Карякин располагался на 12-й строчке, а в июньском списке его имя отсутствует. Ранее российского гроссмейстера исключали из рейтинга FIDE в конце февраля 2023 года, вернув в мае того же года.

Весной 2022 года FIDE дисквалифицировала 34-летнего Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку СВО. Из-за бана он пропустил Турнир претендентов на мировую шахматную корону. Карякин отказался выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, подчеркнув, что будет играть только под флагом России.

После исключения Карякина другой гроссмейстер Ян Непомнящий остался единственным представителем России в топ-20 рейтинга. Непомнящий продолжает занимать четвертую позицию в обновленной версии. Россиянин Александр Грищук опустился на 25-ю строчку, а Даниил Дубов откатился на две позиции и теперь занимает 32-е место.