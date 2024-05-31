Сергей Карякин вновь исключен из мирового рейтинга FIDE
Российского гроссмейстера Сергея Карякина снова исключили из рейтинга Международной шахматной федерации.
Российского гроссмейстера Сергея Карякина снова исключили из рейтинга Международной шахматной федерации.
Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте FIDE.
В майской версии рейтинга Сергей Карякин располагался на 12-й строчке, а в июньском списке его имя отсутствует. Ранее российского гроссмейстера исключали из рейтинга FIDE в конце февраля 2023 года, вернув в мае того же года.
Весной 2022 года FIDE дисквалифицировала 34-летнего Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку СВО. Из-за бана он пропустил Турнир претендентов на мировую шахматную корону. Карякин отказался выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, подчеркнув, что будет играть только под флагом России.
После исключения Карякина другой гроссмейстер Ян Непомнящий остался единственным представителем России в топ-20 рейтинга. Непомнящий продолжает занимать четвертую позицию в обновленной версии. Россиянин Александр Грищук опустился на 25-ю строчку, а Даниил Дубов откатился на две позиции и теперь занимает 32-е место.
Первое место в мужском рейтинге занимает норвежец Магнус Карлсен, вторую и третью строчки занимают американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура. Действующий обладатель мировой шахматной короны китаец Дин Лижэнь поднялся на одну позицию и располагается на седьмой строчке. Шестое место занимает победитель Турнира претендентов индиец Гукеш Доммараджу.