Непомнящий проиграл американцу Каруане на 25-м ходу

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась на 25-м ходу. 34-летний россиянин потерпел второе поражение на этапе и с 2,5 очками опустился на предпоследнее, девятое место. Лидирует француз Алиреза Фирузджа, на счету которого 4 очка.