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Непомнящий проиграл американцу Каруане на 25-м ходу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл американцу Фабиано Каруане в шестом раунде пятого этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

Источник: РИА "Новости"

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась на 25-м ходу. 34-летний россиянин потерпел второе поражение на этапе и с 2,5 очками опустился на предпоследнее, девятое место. Лидирует француз Алиреза Фирузджа, на счету которого 4 очка.

Следующим соперником Непомнящего станет Рамешбабу Прагнанандха из Индии.

Заключительный этап Grand Chess Tour в Сент-Луисе завершится в четверг, 29 августа. В общем зачете тура Непомнящий занимает шестое место, заработав более 47 тыс. долларов призовых.