Непомнящий проиграл американцу Каруане на 25-м ходу

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась на 25-м ходу. 34-летний россиянин потерпел второе поражение на этапе и с 2,5 очками опустился на предпоследнее, девятое место. Лидирует француз Алиреза Фирузджа, на счету которого 4 очка.
Следующим соперником Непомнящего станет Рамешбабу Прагнанандха из Индии.
Заключительный этап Grand Chess Tour в Сент-Луисе завершится в четверг, 29 августа. В общем зачете тура Непомнящий занимает шестое место, заработав более 47 тыс. долларов призовых.