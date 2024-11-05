Трехлетний шахматист попал в рейтинг ФИДЕ

Международная шахматная федерация объявила, что трехлетний Аниш Саркар из Индии стал самым юным спортсменом в мире, включенным в рейтинг FIDE.
На Открытом чемпионате штата Западная Бенгалия для шахматистов до 9 лет, который прошел в октябре, Саркар набрал 5,5 очков из 8 возможных и занял 24‑е место среди 140 участников, в том числе обыграв двух «сеяных» противников в финальных раундах.
Аниш Саркар родился 26 января 2021 года. Он набрал 1555 очков в официальный классический рейтинг FIDE, что соответствует третьему разряду. Таким образом, он стал самым юным в списке более чем из 190 тысяч игроков, опередив представителя Бангладеш Афнана Таджвара Айлана (родился 16 марта 2020‑го) — его классический рейтинг составляет 1542.
Также в списке FIDE с третьим разрядом находятся 4‑летний чилиец Сантьяго Алонсо Сото (рейтинг 1484) и 5‑летний вьетнамец Ву Хао Ньен (рейтинг 1473).
В декабре 2023 года восьмилетний шахматист из России Роман Шогджиев победил гроссмейстера из Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена во втором матче чемпионата мира по рапиду и блицу в Самарканде. Сопернику Шогджиева было 25 лет, и он занимал 146-е место в рейтинге ФИДЕ.