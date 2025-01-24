Российских шахматистов до 18 лет допустили к командным турнирам

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила представителям России и Беларуси в возрасте до 18 лет выступать в командных турнирах. Об этом сообщает официальный сайт организации. Также к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе допущены шахматисты с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.
«Это решение отражает приверженность ФИДЕ к балансу между инклюзивностью и ответственностью. Мы тщательно обсудили это, согласовали с МОК, получили их четкие указания и поддержку, и убедились, что наш подход учитывает как соображения гуманности, так и принципы международного спорта», — приводит слова 15-го чемпиона мира и первого вице-президента ФИДЕ Вишванатана Ананда официальный сайт организации.
Вопрос по допуску национальной сборной к международным турнирам не рассматривался.
Ранее Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями из России и Беларуси.