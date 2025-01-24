Российских шахматистов до 18 лет допустили к командным турнирам

«Это решение отражает приверженность ФИДЕ к балансу между инклюзивностью и ответственностью. Мы тщательно обсудили это, согласовали с МОК, получили их четкие указания и поддержку, и убедились, что наш подход учитывает как соображения гуманности, так и принципы международного спорта», — приводит слова 15-го чемпиона мира и первого вице-президента ФИДЕ Вишванатана Ананда официальный сайт организации.