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18-летний шахматист из России стал победителем турнира в Испании

Чемпион мира по рапиду 2024 года Володар Мурзин выиграл турнир Open Semana Santa, проходивший в городке Сан-Висенте-дель-Распеч.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба FIDE

В заключительном туре гроссмейстер Мурзин сыграл вничью с китайским гроссмейстером Лу Шанлэем. Действующий чемпион мира по рапиду набрал 7,5 очка, обойдя по дополнительным показателям китайца Шанлэя, украинца Василия Иванчука и Панаяппана Сетхурамана из Индии. Участники турнира провели 9 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход.

Шахматы. Турнир Open Semana Santa, Испания. Итоговое положение:

  1. Володар Мурзин (Россия) — 7,5 балла;
  2. Лу Шанлэй (Китай) — 7,5 балла;
  3. Василий Иванчук (Украина) — 7,5 балла.

В конце декабря 2024 года Мурзин стал чемпионом мира по быстрым шахматам на турнире, проходившем в Нью-Йорке.