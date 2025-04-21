18-летний шахматист из России стал победителем турнира в Испании

В заключительном туре гроссмейстер Мурзин сыграл вничью с китайским гроссмейстером Лу Шанлэем. Действующий чемпион мира по рапиду набрал 7,5 очка, обойдя по дополнительным показателям китайца Шанлэя, украинца Василия Иванчука и Панаяппана Сетхурамана из Индии. Участники турнира провели 9 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход.