18-летний шахматист из России стал победителем турнира в Испании

В заключительном туре гроссмейстер Мурзин сыграл вничью с китайским гроссмейстером Лу Шанлэем. Действующий чемпион мира по рапиду набрал 7,5 очка, обойдя по дополнительным показателям китайца Шанлэя, украинца Василия Иванчука и Панаяппана Сетхурамана из Индии. Участники турнира провели 9 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход.
Шахматы. Турнир Open Semana Santa, Испания. Итоговое положение:
- Володар Мурзин (Россия) — 7,5 балла;
- Лу Шанлэй (Китай) — 7,5 балла;
- Василий Иванчук (Украина) — 7,5 балла.
В конце декабря 2024 года Мурзин стал чемпионом мира по быстрым шахматам на турнире, проходившем в Нью-Йорке.