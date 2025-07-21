ФИДЕ допустила женскую сборную России к участию в командном ЧМ

«В соответствии с политикой FIDE, направленной на соблюдение рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), и практикой ряда международных спортивных федераций, таких как Международная федерация плавания, Международная федерация фехтования и Международная федерация гимнастики, совет FIDE одобрил участие команды спортсменок РФ в женском командном чемпионате мира 2025 года под флагом FIDE при условии получения письма с отсутствием возражений от МОК. Это решение основано на резолюции FIDE от января 2025 года, которая разрешила нейтральным командам “уязвимых групп” (юношей и спортсменов с ограниченными возможностями) участвовать в командных соревнованиях. Все такие команды должны выступать без национальной символики, что полностью соответствует политике МОК», — приводит слова представителя пресс-службы ФИДЕ ТАСС.