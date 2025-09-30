Ричмонд
Гроссмейстер Непомнящий опустился на 19-е место в рейтинге ФИДЕ

Лучший из российских шахматистов Ян Непомнящий потерял в мировом рейтинге четыре позиции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился c 15-го на 19-е место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации, опубликованном на ее сайте.

На счету лучшего из россиян в рейтинге ФИДЕ 2732 очка. В сентябре Непомнящий неудачно выступил в «Большой швейцарке», где занял 42-е место, набрав шесть очков в 11 партиях (только две победы).

Лидерство в рейтинге ФИДЕ сохраняет норвежец Магнус Карлсен (2839). В топ-5 также входят американцы Хикару Накамура (2816) и Фабиано Каруана (2789), индийцы Арджун Эригайси (2773; плюс одна строчка) и Рамешбабу Прагнанандха (2771; минус одна).

Действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу, который также неудачно выступил в «Большой швейцарке» (41-е место), опустился на пять позиций и стал 11-м (2752).

Из россиян в топ-50 еще входят Дмитрий Андрейкин (31-е место), Андрей Есипенко (37), Даниил Дубов (42) и Петр Свидлер (43).