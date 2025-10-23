Крамник подаст в суд из-за обвинений в смерти шахматиста из США

Народицкий скончался 20 октября в возрасте 29 лет. Он входил в число 200 сильнейших шахматистов мира и в топ-15 шахматистов США, вел активную деятельность по популяризации шахмат в Интернете — на его каналы в YouTube и Twitch было подписано около миллиона человек.
Подробности смерти Народицкого до сих пор неизвестны. После объявления о его кончине Крамник в соцсетях намекнул, что у американского шахматиста были проблемы со здоровьем.
«Слишком высокая цена заплачена, но если я был единственным, кто кричал об очевидных долгосрочных проблемах Дани, становящихся тревожными и требующих срочных мер от окружающих, в то время как “друзья” заботились только о том, чтобы скрыть это и стереть улики, то все уже давно прогнило насквозь», — написал Крамник.
Публикация 50-летнего россиянина вызвала возмущение у части шахматного сообщества. Некоторые его представители выступили с публичными обвинениями Крамника в смерти Народицкого, которого осенью 2024 года он обвинил в нечестной игре во время онлайн-партии.
«Юристы проинформировали полицию, письмо в суд будет готово в течение нескольких часов. Что бы ни случилось дальше, все, кто ложно меня обвиняют, будут привлечены к ответственности», — написал Крамник.
Владимир Крамник является 14-м чемпионом мира по классическим шахматам. Он удерживал шахматную корону с 2000 по 2007 год. В 2019 году Крамник объявил о завершении карьеры. В настоящее время он проживает в Швейцарии.