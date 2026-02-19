Шестизначные призовые: топ-5 шахматисток, которые заработали больше всех

Крупные турниры стали приносить шестизначные суммы спортсменкам, а победа в одном сильном ивенте теперь может изменить финансовую картину всего сезона. При этом основная часть дохода по-прежнему приходит с очных соревнований, где разыгрываются самые крупные призовые. Ниже — пятерка шахматисток, для которых 2025 год стал особенно прибыльным.
Карисса Йип — $132 000 и статус главной надежды США
Карисса Йип — одна из самых заметных фигур нового поколения в США. Она стала самым молодым гроссмейстером в истории американских шахмат среди женщин, и к 22 годам уже несколько раз выигрывала национальный чемпионат. В прошлом сезоне именно домашние турниры стали для нее главным источником дохода — суммарно она заработала $132 000 призовых.
Ключевыми стартами стали чемпионат США и престижный Кубок Кэрнс в Сент-Луисе — турнир, который известен высоким призовым фондом и сильным составом. Почти все деньги Йип заработала на очных соревнованиях.
Для нее этот год — логичное продолжение карьеры. Сильная национальная сцена, регулярные победы и уверенные выступления в крупных турнирах делают ее финансово устойчивой и закрепляют за ней статус одной из самых перспективных шахматисток мира.
Бибисара Асаубаева — $111 000 и титул, который кормит
Бибисара давно не просто перспективная шахматистка, а полноценная медийная фигура. В прошлом сезоне она вновь выиграла чемпионат мира по блицу — турнир с высоким призовым фондом и глобальным вниманием. Именно этот старт стал главным источником ее дохода: за год она собрала около $111 000 призовых.
К этому добавилось третье место на Большой швейцарке — одном из самых статусных открытых турниров, где пересекаются сильнейшие игроки мира. Важный момент — участие во фристайл-туре, где она стала первой девушкой в истории формата. Это расширило не только спортивные, но и коммерческие возможности. Асаубаева демонстрирует редкое сочетание: результат на доске и узнаваемость вне ее.
Вайшали Рамешбабу — $96 000 и стабильность в топ-турнирах
Вайшали — представительница шахматной династии: ее брат Прагнанандха давно в элите мировых шахмат, и внимание к семье в Индии огромное. Но прошлый сезон окончательно закрепил за ней самостоятельный статус. Вторая подряд победа на Большой швейцарке стала главным финансовым событием года и принесла основную часть дохода из $96 000 призовых.
Кроме этого, деньги были получены за выступления на чемпионате мира по рапиду и участие в крупных международных стартах. Почти все доходы — очные турниры, где разыгрываются самые серьезные суммы. Для Индии, где шахматы сейчас переживают настоящий подъем, Вайшали — важная фигура.
Александра Горячкина — $92 000 и титул чемпионки мира
Для Горячкиной прошлый сезон стал годом крупного титула. Она впервые в карьере выиграла чемпионат мира по рапиду — турнир, где сходятся сильнейшие шахматистки планеты и разыгрываются одни из самых заметных призовых в женском календаре. Именно эта победа принесла основную часть, примерно $92 000 за год.
Дополнительные суммы добавила серия Гран-при FIDE, через которую она отобралась на Турнир претендентов. Кубок мира сложился не так ярко, а на открытой Большой швейцарке заработать не удалось, но титул чемпионки мира по рапиду перекрыл неудачные старты.
Горячкина давно входит в число самых титулованных шахматисток Европы, а этот сезон укрепил ее позицию в мировой элите. Победа на чемпионате мира — не просто строчка в резюме, а турнир, который напрямую повлиял на финансовый итог года.
Дивья Дешмукх — $87 000 и турнир, который изменил сезон
Дивья — самая молодая в этой пятерке, и ее финансовый результат во многом определил один турнир. Победа на женском Кубке мира стала главным событием сезона и принесла основную часть из $87 000 годовых призовых. Для 20-летней шахматистки это не просто удачный старт, а серьезный скачок в статусе.
Остальные деньги она заработала на этапах серии Гран-при FIDE и выступлениях на международных соревнованиях. Почти весь доход пришелся на офлайн-турниры, где призовые фонды заметно выше и конкуренция жестче.