Шестизначные призовые: топ-5 шахматисток, которые заработали больше всех

К этому добавилось третье место на Большой швейцарке — одном из самых статусных открытых турниров, где пересекаются сильнейшие игроки мира. Важный момент — участие во фристайл-туре, где она стала первой девушкой в истории формата. Это расширило не только спортивные, но и коммерческие возможности. Асаубаева демонстрирует редкое сочетание: результат на доске и узнаваемость вне ее.