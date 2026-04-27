Одиннадцатилетний россиянин сыграет на ЧМ по быстрым шахматам

Роман Шогджиев в апреле стал чемпионом мира по блицу в категории до 18 лет, в 10 лет россиянин стал международным мастером. Он вошел в состав команды Chess United вместе с 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом, Хампи Конеру, Йорденом ван Форестом и Хосе Эдуардо Мартинесом Алькантарой и Тунде Онакоей.
В составе действующих чемпионов мира по блицу WR Chess выступят 16-й чемпион мира Магнус Карлсен, россиянин Андрей Есипенко, а также Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со, Ян-Кшиштоф Дуда, Александра Костенюк и Хоу Ифань.
За команду Узбекистана сыграют победитель последнего турнира претендентов Жавохир Синдаров, а также Рустам Касымджанов, Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов, Мухиддин Мадаминов, Афруза Хамдамова и Умида Омонова.
Четвертый в истории клубный чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 17 по 21 июня в Гонконге. Всего допускается не более 42 команд, окончательная регистрация на турнир завершится 15 мая. Общий призовой фонд составит 500 тысяч евро, из которых 110 тысяч получит команда, ставшая чемпионом в рапиде, и 75 тысяч — команда-победитель турнира по блицу.