FIDE приостановила членство Федерации шахмат России

В марте CAS частично удовлетворил апелляцию Украины против ФШР. Суд обязал Федерацию шахмат России в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и в Крыму. В случае невыполнения постановления ФШР грозила трехлетняя дисквалификация.
При этом ограничение не повлияет на возможность участия российских шахматистов в международных турнирах.
В официальном сообщении FIDE подчеркивается:
«Совет FIDE по‑прежнему привержен принципам надлежащего управления, соблюдения решений компетентных судебных органов и защиты интересов мирового шахматного сообщества. Также принято решение вынести на голосование следующей генеральной ассамблеи FIDE вопрос о подтверждении санкций в соответствии с вердиктами Спортивного арбитражного суда и совета организации».
Напомним, в 2024 году CAS оштрафовал ФШР на 45 тысяч евро за включение в состав региональных федераций новых территорий. После этого украинская сторона подала апелляцию и добилась частичного успеха в суде.