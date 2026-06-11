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FIDE приостановила членство Федерации шахмат России

Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР) в организации из‑за неисполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает пресс‑служба FIDE.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В марте CAS частично удовлетворил апелляцию Украины против ФШР. Суд обязал Федерацию шахмат России в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и в Крыму. В случае невыполнения постановления ФШР грозила трехлетняя дисквалификация.

При этом ограничение не повлияет на возможность участия российских шахматистов в международных турнирах.

В официальном сообщении FIDE подчеркивается:

«Совет FIDE по‑прежнему привержен принципам надлежащего управления, соблюдения решений компетентных судебных органов и защиты интересов мирового шахматного сообщества. Также принято решение вынести на голосование следующей генеральной ассамблеи FIDE вопрос о подтверждении санкций в соответствии с вердиктами Спортивного арбитражного суда и совета организации».

Напомним, в 2024 году CAS оштрафовал ФШР на 45 тысяч евро за включение в состав региональных федераций новых территорий. После этого украинская сторона подала апелляцию и добилась частичного успеха в суде.