Магнус Карлсен впервые с 14 лет проиграл четыре партии подряд

Магнус Карлсен, выступая за команду WR Chess, проиграл Арджуну Эригайси из Индии, Шанту Саргсяну из Армении, Жавохиру Синдарову из Узбекистана и Айдыну Сулейманулы из Азербайджана.
В общей сложности Магнус Карлсен одержал 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения в 8 сыгранных партиях. Его команда заняла на турнире 18-е место. Лучшими стали Dragon Chilling.
Норвежец впервые с 2005 года проиграл четыре партии подряд. Тогда, в 2005 году, ему было 14 лет. Юный Магнус проиграл две партии в рапиде на турнире в нидерландском Схагене, а затем еще две партии с классическим контролем времени на турнире в норвежском Моссе.
Если учитывать только турниры по быстрым шахматам, Магнус и вовсе впервые в карьере проиграл четыре партии подряд. В лайв-рейтинге норвежец сразу потерял 28,8 очка из-за данной серии.
20 и 21 июня состоится клубный чемпионат мира по блицу.