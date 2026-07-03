ФИДЕ отстранила Владимира Крамника за нарушение кодекса этики

Разбирательство ФИДЕ было начато в связи с жалобами, касающимися серии публичных заявлений и сообщений в социальных сетях, сделанных Крамником в адрес чешского гроссмейстера Давида Навары, американского шахматиста Даниеля Народицкого, который скончался в 2025 году, а также других игроков.
В частности, Крамник обвинял Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
Комиссия по этике наложила на Крамника двухлетний запрет на участие в шахматных соревнованиях. Последние 12 месяцев носят условный характер с испытательным сроком в три года. Кроме того, в качестве дополнительной санкции Крамнику назначили 12 месяцев неоплачиваемой работы на благо шахматного сообщества.
Владимир Крамник назвал беззаконием решение комиссии по этике о своей дисквалификации и заявил, что намерен подать апелляцию. Решение ФИДЕ может быть обжаловано в течение 21 дня.
«Не удивлен решению ФИДЕ. Апелляцию я подготовил заранее и подам ее в ближайшие дни. К сожалению, по уставу я не могу сразу обратиться в Спортивный арбитражный суд. Сначала должен подать апелляцию в FIDE на это решение. Потребуется немного времени, буквально пару дней, чтобы окончательно завершить работу над апелляцией. Она будет очень объемной — десятки страниц и десятки пунктов с перечислением нарушений. Конечно, я подам апелляцию, потому что это абсолютное беззаконие», — цитирует Крамника «Матч ТВ».
Крамник является 14-м чемпионом мира по шахматам (2006−2007). В 2007 году он уступил титул индийцу Вишванатану Ананду.