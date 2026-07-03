ФИДЕ отстранила Владимира Крамника за нарушение кодекса этики

«Не удивлен решению ФИДЕ. Апелляцию я подготовил заранее и подам ее в ближайшие дни. К сожалению, по уставу я не могу сразу обратиться в Спортивный арбитражный суд. Сначала должен подать апелляцию в FIDE на это решение. Потребуется немного времени, буквально пару дней, чтобы окончательно завершить работу над апелляцией. Она будет очень объемной — десятки страниц и десятки пунктов с перечислением нарушений. Конечно, я подам апелляцию, потому что это абсолютное беззаконие», — цитирует Крамника «Матч ТВ».