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ФИДЕ отстранила Владимира Крамника за нарушение кодекса этики

14‑й чемпион мира по шахматам из России Владимир Крамник дисквалифицирован решением Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на один год за нарушение кодекса этики.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Разбирательство ФИДЕ было начато в связи с жалобами, касающимися серии публичных заявлений и сообщений в социальных сетях, сделанных Крамником в адрес чешского гроссмейстера Давида Навары, американского шахматиста Даниеля Народицкого, который скончался в 2025 году, а также других игроков.

В частности, Крамник обвинял Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.

Комиссия по этике наложила на Крамника двухлетний запрет на участие в шахматных соревнованиях. Последние 12 месяцев носят условный характер с испытательным сроком в три года. Кроме того, в качестве дополнительной санкции Крамнику назначили 12 месяцев неоплачиваемой работы на благо шахматного сообщества.

Владимир Крамник назвал беззаконием решение комиссии по этике о своей дисквалификации и заявил, что намерен подать апелляцию. Решение ФИДЕ может быть обжаловано в течение 21 дня.

«Не удивлен решению ФИДЕ. Апелляцию я подготовил заранее и подам ее в ближайшие дни. К сожалению, по уставу я не могу сразу обратиться в Спортивный арбитражный суд. Сначала должен подать апелляцию в FIDE на это решение. Потребуется немного времени, буквально пару дней, чтобы окончательно завершить работу над апелляцией. Она будет очень объемной — десятки страниц и десятки пунктов с перечислением нарушений. Конечно, я подам апелляцию, потому что это абсолютное беззаконие», — цитирует Крамника «Матч ТВ».

Крамник является 14-м чемпионом мира по шахматам (2006−2007). В 2007 году он уступил титул индийцу Вишванатану Ананду.