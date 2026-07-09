Крамник обжаловал решение FIDE о своей дисквалификации

Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник сообщил, что подал апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) о своей дисквалификации.
В начале июля FIDE отстранила Крамника на один год за публичные обвинения в адрес ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Ещё один год дисквалификации назначен условно.
«Несколько минут назад я направил официальную апелляцию. Ниже приведены заявленные требования: полностью отменить данное решение; признать, что процедура рассмотрения дела была порочной в своей основе вследствие системных и неоднократных процессуальных нарушений; в качестве альтернативного требования — отменить выводы и санкции по существу дела», — написал Крамник в соцсетях.
В ноябре 2025 года FIDE обратилась в комиссию по этике с жалобой на Крамника из-за его заявлений о Народицком. О смерти американского шахматиста стало известно 20 октября 2025 года. Он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После смерти шахматиста некоторые пользователи соцсетей заявили, что психологическое давление со стороны Крамника могло повлиять на его состояние.