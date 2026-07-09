Крамник обжаловал решение FIDE о своей дисквалификации

В ноябре 2025 года FIDE обратилась в комиссию по этике с жалобой на Крамника из-за его заявлений о Народицком. О смерти американского шахматиста стало известно 20 октября 2025 года. Он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После смерти шахматиста некоторые пользователи соцсетей заявили, что психологическое давление со стороны Крамника могло повлиять на его состояние.