Крамник обжаловал дисквалификацию FIDE в CAS

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) о своей дисквалификации. Об этом российский гроссмейстер сообщил в соцсети X.
Ранее Крамник был отстранен от соревнований на один год за публичные обвинения в адрес чеха Давида Навары и американца Дэниеля Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также за отказ сотрудничать с расследованием Комиссии по честной игре.
1 ноября прошлого года FIDE обратилась в комиссию по этике и дисциплинарным вопросам, по мнению федерации, высказывания россиянина содержали элементы преследования и унижения достоинства.
В 2024 году Крамник обвинял Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, а также публиковал статистику, которая, по его мнению, указывала на возможные нарушения со стороны Навары и ряда других игроков. Все обвинения были отвергнуты.