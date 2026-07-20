Кирсан Илюмжинов объявил об участии в выборах главы ФИДЕ

20 июля, в Международный день шахмат, Кирсан Илюмжинов заявил, что решил вернуться в руководство ФИДЕ. Он руководил организацией с 1995-го по 2018 года. По словам Илюмжинова, главной задачей станет преодоление раскола в мировом шахматном сообществе.
«Я ждал как раз этого дня. Решил в Международный день шахмат выдвинуться — четверть века я руководил этой организацией. Решил, что пора вернуться, чтобы объединить шахматный мир. Сильнейший шахматист Магнус Карлсен ушел, не выступает в матчах за корону. Это ненормально. Мне не нравится и то, что Владимир Крамник исключен. Шахматный мир начал раскалываться по политическим причинам. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, российский гражданин, подписал исключение Федерации шахмат России на три года. Все это ненормально, и я хочу вновь объединить шахматный мир», — передает слова Илюмжинова ТАСС.
Кроме того, кандидат рассказал о своих приоритетах в случае победы на выборах. Он намерен добиваться включения шахмат в официальную программу Олимпийских игр, а также лично провести переговоры с Магнусом Карлсеном, чтобы вернуть норвежца в цикл матчей за звание чемпиона мира. Илюмжинов также сообщил, что выступит с инициативой внести изменения в устав ФИДЕ, ограничив пребывание президента организации двумя сроками.
Выборы главы ФИДЕ состоятся в сентябре на генеральной ассамблее в Самарканде. Действующий президент организации Аркадий Дворкович занимает этот пост с 2018 года. Ранее о намерении участвовать в выборах также объявили представители Германии Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер.