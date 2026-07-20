Кирсан Илюмжинов объявил об участии в выборах главы ФИДЕ

«Я ждал как раз этого дня. Решил в Международный день шахмат выдвинуться — четверть века я руководил этой организацией. Решил, что пора вернуться, чтобы объединить шахматный мир. Сильнейший шахматист Магнус Карлсен ушел, не выступает в матчах за корону. Это ненормально. Мне не нравится и то, что Владимир Крамник исключен. Шахматный мир начал раскалываться по политическим причинам. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, российский гражданин, подписал исключение Федерации шахмат России на три года. Все это ненормально, и я хочу вновь объединить шахматный мир», — передает слова Илюмжинова ТАСС.