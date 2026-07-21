FIDE рассмотрит отмену ограничений для Федерации шахмат России

Конгресс FIDE пройдет с 19 по 28 сентября в Самарканде (Узбекистан). В программу мероприятия входят заседание генеральной ассамблеи федерации и выборы руководящих органов.
«В повестке дня стоит не только избрание руководящего состава FIDE, но и то, чтобы свернуть, снять все рестрикции с Федерации шахмат России и, возможно, вообще на будущее поставить вопрос о том, чтобы не было больше рестрикций ни к какой федерации. Мы смотрим с оптимизмом на то, чтобы решить все вопросы в конструктивном русле», — сказал Филатов.
В марте этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ФШР прекратить деятельность в ряде регионов, включая Крым, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. В июне FIDE приняла решение приостановить членство ФШР на три года или до исполнения указанного решения CAS.