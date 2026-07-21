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FIDE рассмотрит отмену ограничений для Федерации шахмат России

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил, что Международная шахматная федерация (FIDE) рассмотрит вопрос об отмене ограничений для российской федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Конгресс FIDE пройдет с 19 по 28 сентября в Самарканде (Узбекистан). В программу мероприятия входят заседание генеральной ассамблеи федерации и выборы руководящих органов.

«В повестке дня стоит не только избрание руководящего состава FIDE, но и то, чтобы свернуть, снять все рестрикции с Федерации шахмат России и, возможно, вообще на будущее поставить вопрос о том, чтобы не было больше рестрикций ни к какой федерации. Мы смотрим с оптимизмом на то, чтобы решить все вопросы в конструктивном русле», — сказал Филатов.

В марте этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ФШР прекратить деятельность в ряде регионов, включая Крым, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. В июне FIDE приняла решение приостановить членство ФШР на три года или до исполнения указанного решения CAS.