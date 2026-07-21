FIDE рассмотрит отмену ограничений для Федерации шахмат России

«В повестке дня стоит не только избрание руководящего состава FIDE, но и то, чтобы свернуть, снять все рестрикции с Федерации шахмат России и, возможно, вообще на будущее поставить вопрос о том, чтобы не было больше рестрикций ни к какой федерации. Мы смотрим с оптимизмом на то, чтобы решить все вопросы в конструктивном русле», — сказал Филатов.