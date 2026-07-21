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Карякин считает Дворковича фаворитом на выборах главы ФИДЕ

Действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович является фаворитом на предстоящих выборах главы организации. Об этом заявил вице-чемпион мира и сенатор РФ Сергей Карякин.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Возглавлявший ФИДЕ с 1995-го по 2018 год россиянин Илюмжинов в понедельник, 20 июля, заявил о намерении баллотироваться на выборах президента организации. Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом Дворковича.

«Я считаю, что в этой ситуации есть важные ключевые моменты. Первый — попадает ли Аркадий Дворкович под санкции Евросоюза? Если попадает, то, думаю, он снимет свою кандидатуру. И, конечно, это повышает шансы Кирсана Илюмжинова. Как и любого другого кандидата», — передает слова Карякина РИА Новости.

«И второй аспект. Если Аркадий Дворкович не попадает под санкции Евросоюза, то я объективно считаю его фаворитом на выборах президента ФИДЕ. Если сравнивать его и Кирсана Илюмжинова», — добавил собеседник агентства.

Действующий президент организации Аркадий Дворкович занимает этот пост с 2018 года, а в 2022 переизбрали на новый срок. Выборы главы ФИДЕ состоятся в сентябре на генеральной ассамблее в Самарканде. Ранее о намерении участвовать в выборах также объявили представители Германии Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер.