Карякин считает Дворковича фаворитом на выборах главы ФИДЕ

«Я считаю, что в этой ситуации есть важные ключевые моменты. Первый — попадает ли Аркадий Дворкович под санкции Евросоюза? Если попадает, то, думаю, он снимет свою кандидатуру. И, конечно, это повышает шансы Кирсана Илюмжинова. Как и любого другого кандидата», — передает слова Карякина РИА Новости.