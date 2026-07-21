Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФИДЕ отменила санкции против Белорусской федерации шахмат

Совет Международной шахматной федерации принял решение в соответствии с рекомендацией МОК.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) принял решение полностью отменить ограничения, ранее введенные в отношении Белорусской федерации шахмат. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что решение вступило в силу незамедлительно и было принято с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). В мае исполком МОК отменил рекомендации, предусматривавшие ограничения для белорусских спортсменов, в том числе на участие в командных соревнованиях и проведение международных турниров.

После решения ФИДЕ белорусские шахматисты и национальные команды вновь смогут выступать на соревнованиях под государственным флагом. Первыми крупными международными турнирами, где представители Белоруссии будут участвовать с национальной символикой, станут Шахматная олимпиада для людей с ограниченными возможностями и Всемирная шахматная олимпиада. Оба соревнования пройдут в сентябре в Самарканде.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше