ФИДЕ отменила санкции против Белорусской федерации шахмат

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) принял решение полностью отменить ограничения, ранее введенные в отношении Белорусской федерации шахмат. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что решение вступило в силу незамедлительно и было принято с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). В мае исполком МОК отменил рекомендации, предусматривавшие ограничения для белорусских спортсменов, в том числе на участие в командных соревнованиях и проведение международных турниров.
После решения ФИДЕ белорусские шахматисты и национальные команды вновь смогут выступать на соревнованиях под государственным флагом. Первыми крупными международными турнирами, где представители Белоруссии будут участвовать с национальной символикой, станут Шахматная олимпиада для людей с ограниченными возможностями и Всемирная шахматная олимпиада. Оба соревнования пройдут в сентябре в Самарканде.