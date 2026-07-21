Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлсен станет участником пилотного этапа нового турнира FIDE

Турнир пройдет с 10 по 21 ноября в Будапеште.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сыграет на пилотном этапе турнира Total Chess World Championship Tour, сообщает пресс-служба соревнований.

Соревнования состоятся с 10 по 21 ноября в Будапеште. Шахматисты выступят в трёх дисциплинах — блице, рапиде и быстрых классических шахматах с контролем времени 45 минут плюс 30 секунд на каждый ход. Победителя определят по сумме результатов во всех трёх форматах.

Турнир в Будапеште станет первым этапом нового проекта перед стартом полноценного сезона Total Chess World Championship Tour, который намечен на март 2027 года. В дальнейшем организаторы планируют проводить этапы в разных странах, а по итогам финального турнира определить чемпиона серии.