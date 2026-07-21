Карлсен станет участником пилотного этапа нового турнира FIDE

Соревнования состоятся с 10 по 21 ноября в Будапеште. Шахматисты выступят в трёх дисциплинах — блице, рапиде и быстрых классических шахматах с контролем времени 45 минут плюс 30 секунд на каждый ход. Победителя определят по сумме результатов во всех трёх форматах.