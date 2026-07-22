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Дворкович заявил, что ФИДЕ обсудит вопрос допуска сборных из РФ

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что организация в ближайшее время рассмотрит вопрос участия российских команд в международных соревнованиях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России из-за невыполнения требований Спортивного арбитражного суда (CAS), связанных с прекращением деятельности российских организаций на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму.

«Это было решение CAS — мы не могли его игнорировать. Но консультации с МОК продолжаются. В ближайшее время на совете мы вновь будем обсуждать ситуацию с Федерацией шахмат России и допуском российских сборных», — приводит слова Дворковича ТАСС.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и рекомендовал международным спортивным федерациям пересмотреть действующие ограничения в отношении российских спортсменов.

Ранее стало известно, что Дворкович планирует участвовать в выборах президента ФИДЕ. Также о намерении баллотироваться заявляли Кирсан Илюмжинов, немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер. Выборы главы организации пройдут на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре 2026 года.

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