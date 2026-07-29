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Российский гроссмейстер Гребнев стал чемпионом Азии по рапиду

Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который завершился в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

В турнире приняли участие 178 спортсменов из 13 стран, в том числе 25 представителей России. По итогам 11 туров Гребнев набрал 8,5 очка. Такой же результат показали индиец Кришна Гаутам и россиянин Илья Ильюшенок, однако по дополнительным показателям именно Гребнев занял первое место. Гаутам стал серебряным призером, Ильюшенок завоевал бронзу.

В женском турнире золотую медаль выиграла представительница Индии Харика Дронавалли, также набравшая 8,5 очка. Россиянка Анна Шухман уступила чемпионке по дополнительным показателям и стала второй. Бронзовую награду завоевала вьетнамская шахматистка Фам Ле Тхао Нгуен, которая по коэффициенту опередила россиянку Валентину Гунину.

20-летний Гребнев является международным гроссмейстером, это звание он получил в 2024 году. В его активе также титулы чемпиона мира среди шахматистов до 18 лет, чемпиона Азии до 18 лет и двукратного победителя чемпионата Азии среди юниоров до 20 лет.

30 июля в Гонконге пройдет чемпионат Азии по блицу.