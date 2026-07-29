Российский гроссмейстер Гребнев стал чемпионом Азии по рапиду

20-летний Гребнев является международным гроссмейстером, это звание он получил в 2024 году. В его активе также титулы чемпиона мира среди шахматистов до 18 лет, чемпиона Азии до 18 лет и двукратного победителя чемпионата Азии среди юниоров до 20 лет.