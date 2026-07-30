Российская шахматистка стала второй на чемпионате Азии по блицу

Турнир проходил в Гонконге (Китай). В соревнованиях приняли участие 160 шахматистов из 12 стран, включая 18 представителей России.
Гунина завершила турнир с 10 очками, уступив 0,5 очка Харике Дронавалли из Индии. Третьей стала представительница Узбекистана Умида Омонова (9,5).
В мужском турнире победу одержал вьетнамский гроссмейстер Ле Туан Минь, набравший 11 очков. Вторым стал индиец Кришна Гаутам, также набравший 11 баллов, а третьим — китаец Цзян Хаочэнь (9,5).
Среди россиян лучшие результаты показали Александр Рахманов, Алексей Гребнев и Павел Понкратов — они набрали по 9 очков и заняли пятое, шестое и седьмое места соответственно.
Днем ранее российский гроссмейстер Алексей Гребнев выиграл чемпионат Азии по рапиду (быстрым шахматам).
Валентина Гунина является пятикратной чемпионкой России (2011, 2013, 2014, 2021, 2022), трехкратной чемпионкой Европы (2012, 2014, 2018) и трехкратной победительницей шахматных Олимпиад (2010, 2012, 2014) в составе сборной России.