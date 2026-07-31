Ян Непомнящий опустился на восемь позиций в рейтинге ФИДЕ

На счету Яна Непомнящего 2719 баллов. Лидером рейтинга по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсен (2823 балла). Второе и третье места соответственно занимают американцы Фабиано Каруана (2792) и Хикару Накамура (2792). Действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу находится лишь на 31-й строчке рейтинга (2703).