Ян Непомнящий опустился на восемь позиций в рейтинге ФИДЕ

На счету Яна Непомнящего 2719 баллов. Лидером рейтинга по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсен (2823 балла). Второе и третье места соответственно занимают американцы Фабиано Каруана (2792) и Хикару Накамура (2792). Действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу находится лишь на 31-й строчке рейтинга (2703).
Россиянин Дмитрий Андрейкин (2717) прибавил три позиции и занимает 26-ю строчку. Далее среди россиян в топ-100 располагаются Андрей Есипенко (41; 2680), Александр Морозевич (63; 2654), Владислав Артемьев (65; 2653), Даниил Дубов (66; 2652), Володар Мурзин (69; 2650) и Эрнесто Инаркиев (79; 2641).
36-летний Непомнящий выиграл два Турнира претендентов. В первом матче за шахматную корону он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, а во втором — уступил Дин Лижэню.