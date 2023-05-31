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14:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Путин предложил развивать киберспорт на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин предложил развивать киберспорт на Дальнем Востоке, отметив, что этот вид спорта может стать в этом регионе крайне популярным. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом Путин заявил в Москве на выставке, посвященной креативной экономике. На ней президента попросили о проведении в России ежегодного киберспортивного турнира, чтобы осваивать киберспорт «от Дальнего Востока до Калининграда».

«С Дальнего Востока можно и начать [развитие киберспорта]. Там есть определенная пустая ниша для занятий спортом вообще. Сейчас не будем о грустном, но там не хватает возможностей для занятий спортом. А киберспорт вот там, мне кажется, очень влет пойдет», — сказал президент.

Стоит отметить, что в прошлом году представители российского киберспорта достигли несколько значимых побед на международной арене. В частности, российская команда Virtus.pro стала чемпионом мира по CS: GO, Team Spirit одержали победу на, а PGL Arlington Major по Dota 2, а российский состав Cloud9 стал победителем турнира IEM Dallas.

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