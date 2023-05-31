Путин предложил развивать киберспорт на Дальнем Востоке

Об этом Путин заявил в Москве на выставке, посвященной креативной экономике. На ней президента попросили о проведении в России ежегодного киберспортивного турнира, чтобы осваивать киберспорт «от Дальнего Востока до Калининграда».

«С Дальнего Востока можно и начать [развитие киберспорта]. Там есть определенная пустая ниша для занятий спортом вообще. Сейчас не будем о грустном, но там не хватает возможностей для занятий спортом. А киберспорт вот там, мне кажется, очень влет пойдет», — сказал президент.