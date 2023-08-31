Симуляторы FIFA и NHL планируют заменить отечественными видеоиграми

«Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», — рассказал Гнутов «Коммерсанту».

Отмечается, что российские видеоигры призваны заменить иностранные футбольный и хоккейный симуляторы, самыми популярными из которых являются FIFA и NHL, разработанные EA Sports.

По данным источника, инвестиции СМП ESports в разработку на первом этапе могут составить около 300 млн рублей.