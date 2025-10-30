Ричмонд
МОК отменил киберспортивную Олимпиаду в Саудовской Аравии

Международный олимпийский комитет (МОК) и Олимпийский комитет Саудовской Аравии прекратили сотрудничество в сфере организации Олимпийских киберспортивных игр.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Как сообщила пресс-служба МОК, решение было принято по согласию сторон. При этом стороны сохраняют намерения «преследовать свои цели в развитии киберспорта разными путями». МОК собирается разработать новый подход к организации игр, который позволит дисциплине «лучше влиться в олимпийское движение».

Решение о создании Олимпийских киберспортивных игр было принято на 142-й сессии МОК летом 2024 года. Их планировалось проводить в нечетные года. Местом первой такой Олимпиады была названа столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Изначально она должна была состояться в 2025 году, затем была сдвинута на 2027 год.

Примечательно, что еще в июне 2025 года все договоренности были в силе. В швейцарской Лозанне проходил специализированный форум, где лидеры олимпийского движения и разработчики собирались с целью формирования будущего олимпийского киберспорта.

В июне 2023 года МОК провел «киберспортивную неделю». Через несколько месяцев комитет учредил комиссию по киберспорту.

