Team Spirit проиграла Кубок мира по Dota 2

В четвертьфинале команда на турнире в Париже проиграла другому российскому коллективу, Team Yandex, со счетом 0−2 по картам.
Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Алексей not me Космынин, Александр rue Филин и украинец Илья Yatoro Мулярчук. За Team Yandex выступают Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Дмитрий DM Дорохин (оба — Россия), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба — Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония).
Team Spirit является двукратным чемпионом турнира, команда заработала в 2023 году за победу 5 миллионов долларов, в 2025-м — 1 миллион. Также Team Spirit — двукратный чемпион The International, самого престижного турнира по Dota 2.
Team Yandex в полуфинале сыграет с победителем матча между российской Pvision и казахстанской Rune Eaters. Также в пятницу свой четвертьфинальный матч проведет российская BB Team.
Турнир изначально должен был пройти в Эр-Рияде, но из-за обстановки на Ближнем Востоке был перенесен в Париж. Призовой фонд турнира по Dota 2 составляет 2 миллиона долларов, победитель заработает 750 тысяч.