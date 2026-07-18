Финал Кубка мира по Dota 2 станет российским дерби

Для обеих команд финал — прорыв: BB Team прежде не поднималась на Кубке мира выше шестого места, а Pvision вообще дебютирует на турнире. Показательно и то, как сменилось поколение фаворитов: действующий чемпион, российская Team Spirit — двукратный победитель The International, — на этот раз вылетела уже в четвертьфинале, уступив Team Yandex.