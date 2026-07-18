Финал Кубка мира по Dota 2 станет российским дерби

Путь в решающий матч оба коллектива прошли по-разному: BB Team в полуфинале всухую разобралась с китайской Vici Gaming (2:0 по картам), а Pvision в упорной серии одолела соотечественников из Team Yandex (2:1). Российское доминирование на турнире получилось беспрецедентным — сразу три из четырех полуфиналистов представляли Россию, а финал в любом случае гарантировал стране титул.
За BB Team выступают Илья Kiritych Ульянов, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все — Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия). Цвета Pvision защищают Алан Satanic Галлямов, Евгений Noticed Игнатенко, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина).
Для обеих команд финал — прорыв: BB Team прежде не поднималась на Кубке мира выше шестого места, а Pvision вообще дебютирует на турнире. Показательно и то, как сменилось поколение фаворитов: действующий чемпион, российская Team Spirit — двукратный победитель The International, — на этот раз вылетела уже в четвертьфинале, уступив Team Yandex.
Турнир изначально планировался в Эр-Рияде, но из-за обстановки на Ближнем Востоке переехал в Париж. Гранд-финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 19 июля. Призовой фонд соревнований по Dota 2 составляет 2 млн долларов, чемпион заберет 750 тысяч.