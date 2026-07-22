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12 инвайтов на The International 2026 в Шанхае: клиенты PARI SECRET посетят крупнейший киберспортивный чемпионат

Закрытый VIP-клуб отправится в Шанхай на финальную часть главного в мире турнира по Dota 2.

PARI запустила рейтинговый турнир, победители которого отправятся на крупнейшее киберспортивное событие этого года. VIP-клиенты компании поедут на финал The International в Шанхае. Он пройдет на культовой арене Oriental Sports Center с 21 по 24 августа.

Выше всех: турнир со статусом

Рейтинговый турнир среди клиентов PARI будет проходить с 21 по 28 июля. Механика отбора проста: в список 12 гостей попадут лидеры рейтинга. Билеты на такие ивенты практически невозможно купить — солд-аут происходит в первые минуты старта продаж.

PARI SECRET берет на себя полную организацию поездки, открывая своим гостям VIP-доступ на арену, кулуарные мероприятия и впечатления от посещения одного из самых динамичных мегаполисов мира.

Чемпионат, который ставит рекорды

В этом году главное киберспортивное событие по Dota 2 возвращается в Китай, где сойдутся 16 сильнейших команд планеты, шесть из которых представляют страны СНГ.

На протяжении многих лет финальные стадии турнира собирают стадионы на 15 000 человек, а также привлекают миллионы зрителей онлайн. В прошлом году трансляция финала в пике собрала более 1,7 млн человек только русскоязычной аудитории.

«The International — это абсолютный топ киберспортивной иерархии, где случаются самые драматичные развязки и сенсации. Такое спортивное событие — логичное продолжение философии “Выше всех”. Мы знаем, что стандартные VIP-привилегии и банковские бенефиты больше не работают для крупной аудитории. Быть резидентом закрытого клуба PARI SECRET — значит получать доступ к эмоциям и опыту, которые недоступны большинству. И места в Шанхае достанутся тем, кто этого действительно достоин», — сказал Матвей Воров, директор по клиентскому опыту PARI.