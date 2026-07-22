12 инвайтов на The International 2026 в Шанхае: клиенты PARI SECRET посетят крупнейший киберспортивный чемпионат

«The International — это абсолютный топ киберспортивной иерархии, где случаются самые драматичные развязки и сенсации. Такое спортивное событие — логичное продолжение философии “Выше всех”. Мы знаем, что стандартные VIP-привилегии и банковские бенефиты больше не работают для крупной аудитории. Быть резидентом закрытого клуба PARI SECRET — значит получать доступ к эмоциям и опыту, которые недоступны большинству. И места в Шанхае достанутся тем, кто этого действительно достоин», — сказал Матвей Воров, директор по клиентскому опыту PARI.