Team Spirit упустила первый трофей сезона в CS2

Призовой фонд турнира составил 740 тысяч долларов, из которых 410 тысяч были разыграны еще на стадии закрытой квалификации с участием 32 команд. Чемпион заработал 266 тысяч, Team Spirit получит 97 тысяч. Кроме денег, MOUZ забрала три токена BLAST Frequent Flyer, тогда как остальным участникам досталось по одному.