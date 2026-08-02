Team Spirit упустила первый трофей сезона в CS2

Европейский коллектив выиграл серию до трех побед со счетом 3:1 по картам (13:8, 13:4, 9:13, 13:10). «Драконы» сумели забрать лишь третью карту, после чего MOUZ дожала соперника в четвертой.
Поражение прервало впечатляющую серию Team Spirit в очных встречах: с начала 2025 года команды сыграли между собой 10 раз, и россияне выиграли семь последних матчей подряд — включая гранд-финал IEM Cologne 2025, где разгромили MOUZ всухую (3:0). Общий счет по сериям до нынешнего финала был 7:3 в пользу «драконов».
Путь Team Spirit к решающему матчу выглядел уверенно: на онлайн-этапе команда обыграла OG и 100 Thieves, на LAN-стадии всухую прошла Team Liquid (2:0), а в напряженном полуфинале одолела FaZe Clan (2:1) — лучшим игроком той серии стал Дмитрий sh1ro Соколов. MOUZ же добиралась до финала через трехкарточные битвы с 3DMAX и Astralis.
За Team Spirit выступают Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов (все — Россия), Андрей tN1R Татаринович (Белоруссия) и Мирослав zont1x Плахотя (Украина).
Призовой фонд турнира составил 740 тысяч долларов, из которых 410 тысяч были разыграны еще на стадии закрытой квалификации с участием 32 команд. Чемпион заработал 266 тысяч, Team Spirit получит 97 тысяч. Кроме денег, MOUZ забрала три токена BLAST Frequent Flyer, тогда как остальным участникам досталось по одному.