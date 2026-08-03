Российский киберспортсмен отказался идти на свадьбу Роналду

«Меня пригласил Роналду, это же мой кент. Мы с ним виделись на чемпионате мира по киберспорту в 2025 году. Но фишка в том, что во время свадьбы Роналду у меня будет турнир. Я вот думаю, что в приоритете — свадьба Роналду или турнир», — сказал Осипов во время трансляции на Twitch.