Российский киберспортсмен отказался идти на свадьбу Роналду

Ранее сообщалось, что Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес сыграют свадьбу 8 августа на острове Мадейра в Португалии. Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает пятерых детей.
«Меня пригласил Роналду, это же мой кент. Мы с ним виделись на чемпионате мира по киберспорту в 2025 году. Но фишка в том, что во время свадьбы Роналду у меня будет турнир. Я вот думаю, что в приоритете — свадьба Роналду или турнир», — сказал Осипов во время трансляции на Twitch.
После этого Осипов поинтересовался у своей девушки, какой вариант она считает более предпочтительным: свадьбу или участие в турнире. Та ответила, что приоритетом для нее являются соревнования, с чем он согласился, заявив, что также сделает выбор в пользу турнира.
21-летний Осипов выступает в дисциплине по Counter-Strike 2 за саудовскую команду Team Falcons. В апреле 2025 года уроженец Орехово-Зуево стал самым дорогим игроком в истории киберспорта — Team Falcons выкупил его у G2 Esports за 2,5 млн долларов.
В эти дни в Париже проходит чемпионат мира по киберспорту. Турнир по Counter-Strike 2 состоится с 12 по 23 августа.