Российский дуэт победил на чемпионате Европы в Германии

Для Новолодской и Костиной это уже не первые награды турнира: ранее Ангелина выиграла индивидуальную гонку преследования, а Ольга взяла серебро в гонке с выбыванием. Российская команда в Котбусе в принципе выступает ударно, регулярно поднимаясь на пьедестал — в том числе в командных дисциплинах, которые стали доступны недавно: с 1 июля Международный союз велосипедистов вновь разрешил нейтральным спортсменам бороться за медали в командных видах программы.