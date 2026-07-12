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Российский дуэт победил на чемпионате Европы в Германии

Россиянки Ангелина Новолодская и Ольга Костина стали победительницами первенства Европы по велоспорту на треке, которое проходит в немецком Котбусе.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В олимпийской дисциплине «мэдисон» российский дуэт набрал 30 очков и уверенно опередил конкуренток. Второе место заняла команда Италии (21 очко), третьей стала пара из Великобритании — британки также набрали 21 балл, но уступили итальянкам по дополнительным показателям. В воскресенье золото завоевал и Михаил Демиш, победивший в юниорском спринте.

Для Новолодской и Костиной это уже не первые награды турнира: ранее Ангелина выиграла индивидуальную гонку преследования, а Ольга взяла серебро в гонке с выбыванием. Российская команда в Котбусе в принципе выступает ударно, регулярно поднимаясь на пьедестал — в том числе в командных дисциплинах, которые стали доступны недавно: с 1 июля Международный союз велосипедистов вновь разрешил нейтральным спортсменам бороться за медали в командных видах программы.

Само участие сборной в турнире оказалось под вопросом из-за виз: часть из 27 российских гонщиков получила документы буквально накануне старта, а Екатерина Евланова ехала из аэропорта прямо на трек к началу командного спринта. В итоге до Германии добрались все заявленные спортсмены.

Первенство Европы среди юниоров (до 19 лет) и молодежи (до 23 лет) завершается 12 июля.