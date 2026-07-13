Екатерина Евланова завоевала серебро первенства Европы по велоспорту на треке

«Заезды были тяжелыми, сил ушло немало, поэтому эта медаль для меня особенно ценна. После вчерашней победы было очень приятно получать поздравления, даже не ожидала такого отклика — написало очень много людей! Даже Дмитрий Губерниев отметил нашу победу. Пока не расслабляюсь: сейчас главное — успеть выдохнуть и настроиться на следующий день, ведь завтра поеду кейрин», — поделилась Екатерина.