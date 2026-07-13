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Екатерина Евланова завоевала серебро первенства Европы по велоспорту на треке

Велогонщица Екатерина Евланова стала серебряным призером первенства Европы по велоспорту на треке среди андеров (U23) в индивидуальном спринте. Соревнования проходят с 7 по 12 июля в немецком Котбусе.

В квалификации Евланова показала лучшее время, уверенно пройдя в финал. В решающем заезде за титул чемпионки Европы гонщица боролась с представительницей Германии. Уступив хозяйке трека, Екатерина завоевала почетное серебро.

«Заезды были тяжелыми, сил ушло немало, поэтому эта медаль для меня особенно ценна. После вчерашней победы было очень приятно получать поздравления, даже не ожидала такого отклика — написало очень много людей! Даже Дмитрий Губерниев отметил нашу победу. Пока не расслабляюсь: сейчас главное — успеть выдохнуть и настроиться на следующий день, ведь завтра поеду кейрин», — поделилась Екатерина.

Напомним, что в предыдущие дни старта гонщице удалось завоевать золотую медаль в командном спринте.