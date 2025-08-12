«90% КСК не хватает ключевых сотрудников»: эксперт рассказал о нехватке кадров в конном спорте

В Москве и Санкт-Петербурге квалифицированные кадры еще можно найти, пусть и за высокую оплату, но в регионах опытных берейторов буквально можно пересчитать по пальцам. Средняя зарплата конюха в небольших региональных КСК — 60 тысяч рублей, в элитных — до 130 тыс., и на фоне общей конкуренции за персонал это делает бизнес-модель КСК нерентабельной. Как следствие, часть клубов уже приглашают сотрудников из Кыргызстана, Таджикистана и даже с Кубы, что в итоге сказывается на увеличении стоимости содержания лошади на 30% и более. По прогнозу Козловой, при сохранении текущей динамики цены на услуги КСК вырастут на 30−40% в ближайшие пять лет.