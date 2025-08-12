«90% КСК не хватает ключевых сотрудников»: эксперт рассказал о нехватке кадров в конном спорте

Особенно критична ситуация с конюхами, коноводами и берейторами (тренерами лошадей): дефицит квалифицированных кадров по этим позициям составляет от 50 до 70% от рыночной потребности.
В основе проблемы — отсутствие системы подготовки кадров. Если до середины 50-х годов ХХ века в СССР работали профильные учебные заведения, такие как Берейторская школа, то сегодня существует лишь три-четыре учреждения, формально готовящих специалистов. При этом они предлагают менее 100 часов практики, тогда как в европейских странах практическая подготовка может превышать 1000 часов.
В Москве и Санкт-Петербурге квалифицированные кадры еще можно найти, пусть и за высокую оплату, но в регионах опытных берейторов буквально можно пересчитать по пальцам. Средняя зарплата конюха в небольших региональных КСК — 60 тысяч рублей, в элитных — до 130 тыс., и на фоне общей конкуренции за персонал это делает бизнес-модель КСК нерентабельной. Как следствие, часть клубов уже приглашают сотрудников из Кыргызстана, Таджикистана и даже с Кубы, что в итоге сказывается на увеличении стоимости содержания лошади на 30% и более. По прогнозу Козловой, при сохранении текущей динамики цены на услуги КСК вырастут на 30−40% в ближайшие пять лет.
Еще одна причина — в том, что среди сотен так называемых «конных клубов» лишь единицы соответствуют общепринятым стандартам КСК и укомплектованы профессиональными специалистами. Часто под этим названием скрываются просто прокатные конюшни с низким уровнем услуг, и подготовка специалистов в них фактически отсутствует.
Проблема с кадрами в конном спорте — отражение более широкой картины: похожая ситуация в других спортивных клубах и сфере услуг. Отрасли конкурируют за ограниченный пул кандидатов, и без повышения привлекательности профессий, особенно в регионах, картина будет только ухудшаться.
Чтобы решить проблему, Федерация конного спорта начала заключать соглашения с вузами о целевой подготовке специалистов. В качестве примера Козлова приводит свой авторский курс «Управление конноспортивными клубами» в Российском Международном Олимпийском университете: он разработан по заказу ФКСР и предназначен для собственников и руководителей КСК.
Клубам стоит активнее развивать внутренние программы обучения и наставничества, выстраивать сотрудничество с профильными кафедрами, обеспечивать конкурентные условия труда и возможность карьерного роста. Без системных шагов российский конный спорт рискует не только утратить позиции в международной повестке, но и столкнуться с серьезным сокращением аудитории внутри страны.