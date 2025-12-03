Неожиданный дефицит: в конноспортивных клубах Подмосковья не хватает мест

Востребованные КСК ведут списки ожидания длиной в десятки лошадей. По оценкам Pradar Group, средняя вместимость стационарных конюшен составляет 100−150 денников, при этом ежегодно появляется лишь 1−2 новых клуба, что не может удовлетворить растущий спрос даже наполовину.

«Нынешний бум — синтез нескольких трендов. Конный спорт перестал быть только спортом; для многих это премиальный досуг и способ переключиться от цифровой реальности на живое общение с лошадью и природой. Такое увлечение требует серьезных ресурсов, времени и дисциплины, и это формирует его элитарность», — говорит основатель Pradar Group Вита Козлова.