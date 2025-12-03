Неожиданный дефицит: в конноспортивных клубах Подмосковья не хватает мест

Сегодня в России действует порядка трех тысяч КСК. При этом число лошадей в стране выросло с 1,4 млн в 2019 году до 1,6 млн в 2025-м. Активными участниками конного спорта являются более 50 000 человек, а количество любителей, по последней статистике, выросло с 63,6 тыс. в 2019 году более чем до 80 тыс. в 2024-м.
Востребованные КСК ведут списки ожидания длиной в десятки лошадей. По оценкам Pradar Group, средняя вместимость стационарных конюшен составляет 100−150 денников, при этом ежегодно появляется лишь 1−2 новых клуба, что не может удовлетворить растущий спрос даже наполовину.
«Нынешний бум — синтез нескольких трендов. Конный спорт перестал быть только спортом; для многих это премиальный досуг и способ переключиться от цифровой реальности на живое общение с лошадью и природой. Такое увлечение требует серьезных ресурсов, времени и дисциплины, и это формирует его элитарность», — говорит основатель Pradar Group Вита Козлова.
Тренд подтверждает и девелоперская активность: полноценные конноспортивные комплексы становятся важной составляющей проектов премиальной загородной недвижимости. Дефицит в очередях на 40+ лошадей закономерен: предложение в этом сегменте не успевает за спросом.
«Создание современного КСК требует миллионных инвестиций и минимум четырех лет на окупаемость. Сегодня не хватает не просто денников, а центров с манежами, профессиональными тренерами и инфраструктурой для семейной аудитории. На этом фоне клиенты все чаще рассматривают собственные конюшни или жилье в “конных” поселках, где содержание лошади — часть lifestyle», — отмечает эксперт.
Козлова уверена, что тренд на конный спорт долгосрочный. «Индустрия перестраивается из узкоспортивной в многопрофильную сферу услуг. Для инвесторов это сигнал: рынку нужны качественные, профессионально управляемые проекты. Строительство новых кластеров с КСК имеет смысл, особенно в логике premium-девелопмента, где такой объект добавляет 10−30% к стоимости проекта. Однако успех гарантирует не сам факт постройки, а грамотная бизнес-модель, диверсификация услуг и понимание запросов новой аудитории», — резюмирует она.