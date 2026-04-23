Дочь Семака получила допуск к международным конным соревнованиям

По информации ТАСС, вместе с 13-летней Иларией Семак в середине апреля нейтральный статус получили еще 11 российских всадников. В их число вошли: Элеонора Абрамова, Анастасия Баранова, Елена Богатикова, Дарья Кузьменко, Ольга Новосадова, Сергей Петров, Анна Рыжак, Олеся Терещенко, Эльнира Юсупова, Максим Вакин.
По состоянию на 22 апреля FEI утвердила нейтральный статус уже для 123 представителей российского конного спорта.
Летом прошлого года Илария Семак добилась первого серьезного успеха в карьере: она победила в региональных соревнованиях по конкуру на призы КСК «Вента‑Арена» в Санкт‑Петербурге, выступив в своей возрастной категории.
Напомним, в ноябре FEI приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе. Новые правила вступили в силу с 1 января 2026 года.