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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянкой на ЧМ

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России по поединку 1/32 финала чемпионата мира после победы. Россиянка Анна Смирнова 50 минут ждала ее на дорожке.

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Источник: AFP 2023

Харлан победила Смирнову со счетом 15−7 и вышла в 1/16 финала в женской одиночной сабле. После поединка украинская спортсменка отказалась от рукопожатия. Перед боем соперницы поприветствовали друг друга касанием сабель. После завершения поединка Смирнова предложила Харлан рукопожатие, но украинка в ответ протянула саблю в сторону россиянки и не согласилась пожать ей руку.

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Как сообщает РИА Новости, правила Международной федерации фехтования обязывают спортсменов после поединка отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, поединок не будет считаться завершенным, а отказавшийся поприветствовать соперника спортсмен может быть наказан вплоть до дисквалификации.

Источник: AFP 2023

Поэтому Смирнова провела на дорожке после поединка более 50 минут. Какое-то время спортсменка сидела на стуле, однако позднее к ней подошел представитель судейской комиссии и забрал его. Через несколько минут российская спортсменка покинула дорожку.

Источник: AFP 2023

Судьи не стали удовлетворять протест, поданный российской саблисткой.

Смирнова последней среди российских спортсменов завершила свое выступление на чемпионате мира. Шпажистки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова дошли до 1/32 и 1/64 финала соответственно, рапиристка Лейла Пириева добралась до 1/16 финала. Анохин также смог выйти в 1/16 финала, Артем Саркисян не смог преодолеть квалификационный раунд.

Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что украинские фехтовальщики не примут участие в дисциплинах, в которых будут представлены россияне и белорусы. На чемпионате мира уже произошел такой случай. От поединка с россиянином Вадимом Анохиным отказался украинский шпажист Игорь Рейзлин.

В среду Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.

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 Украинским фехтовальщикам запретили проявлять солидарность с россиянами
Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянкой на ЧМ
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