Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянкой на ЧМ

Харлан победила Смирнову со счетом 15−7 и вышла в 1/16 финала в женской одиночной сабле. После поединка украинская спортсменка отказалась от рукопожатия. Перед боем соперницы поприветствовали друг друга касанием сабель. После завершения поединка Смирнова предложила Харлан рукопожатие, но украинка в ответ протянула саблю в сторону россиянки и не согласилась пожать ей руку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239183&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает РИА Новости, правила Международной федерации фехтования обязывают спортсменов после поединка отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, поединок не будет считаться завершенным, а отказавшийся поприветствовать соперника спортсмен может быть наказан вплоть до дисквалификации.

Поэтому Смирнова провела на дорожке после поединка более 50 минут. Какое-то время спортсменка сидела на стуле, однако позднее к ней подошел представитель судейской комиссии и забрал его. Через несколько минут российская спортсменка покинула дорожку.

Судьи не стали удовлетворять протест, поданный российской саблисткой.

Смирнова последней среди российских спортсменов завершила свое выступление на чемпионате мира. Шпажистки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова дошли до 1/32 и 1/64 финала соответственно, рапиристка Лейла Пириева добралась до 1/16 финала. Анохин также смог выйти в 1/16 финала, Артем Саркисян не смог преодолеть квалификационный раунд.

Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что украинские фехтовальщики не примут участие в дисциплинах, в которых будут представлены россияне и белорусы. На чемпионате мира уже произошел такой случай. От поединка с россиянином Вадимом Анохиным отказался украинский шпажист Игорь Рейзлин.