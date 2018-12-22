Загитова бьется за победу на чемпионате России (видео)
В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.
В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.
Сегодня в субботу определится чемпионка страны. Соревнования начнутся в 18:00 мск.
После короткой программы лидирует Алина Загитова (80.62).
Далее спортсменки расположились в таком порядке:
2. Александра Трусова — 74.96
3. Алена Косторная — 74.40
4. Станислава Константинова — 74.40
5. Анна Щербакова — 74.09
6. Софья Самодурова — 71.82.
Евгения Медведева с 62.24 балла идет 14-й.