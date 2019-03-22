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18«Динамо» отступать некуда, ЦСКА мстит за Капризова
12Самые красивые фигуристки чемпионата мира
15:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Удар коньком американской фигуристки попал на видео

Ударила и покатила дальше.

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Источник: AFP 2019

Американский канал NBC показал кадры, где фигуристка из США Мэрайя Белл задела соперницу из Южной Кореи Лим Ын Су.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на разминке перед короткой программой на чемпионате мира. 16-летней Лим Ын Су оказали помощь, позже она смогла откатать свою программу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед произвольной программой кореянка занимает 5-е место. 22-летняя Белл идет на 6-м месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

По просьбе представителей Южной Кореи Международный союз конькобежцев (ISU) ведет расследование этого происшествия.

Обе фигуристки тренируются у одного тренера — Рафаэля Арутюняна в Лос-Анджелесе. Агентство All That Sports сообщило, что Белл весь сезон третирует корейскую спортсменку.

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