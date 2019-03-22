Удар коньком американской фигуристки попал на видео

Источник: AFP 2019

Американский канал NBC показал кадры, где фигуристка из США Мэрайя Белл задела соперницу из Южной Кореи Лим Ын Су.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на разминке перед короткой программой на чемпионате мира. 16-летней Лим Ын Су оказали помощь, позже она смогла откатать свою программу.

Перед произвольной программой кореянка занимает 5-е место. 22-летняя Белл идет на 6-м месте.

По просьбе представителей Южной Кореи Международный союз конькобежцев (ISU) ведет расследование этого происшествия.



Обе фигуристки тренируются у одного тренера — Рафаэля Арутюняна в Лос-Анджелесе. Агентство All That Sports сообщило, что Белл весь сезон третирует корейскую спортсменку.

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