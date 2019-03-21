Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Саудовская Аравия1
ОАЭ0
Футбол. Чемпионат Европы
18:00
Казахстан
Шотландия
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Футбол. Сборные
21:00
Косово
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Нидерланды
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Словакия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Македония
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Австрия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Кипр
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Бельгия
Россия
Хоккей. НХЛ
22.03
Флорида Пантерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
22.03
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
22.03
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
22.03
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.03
Сент-Луис Блюз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
22.03
Нэшвилл Предаторз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Сборные
22.03
США
Эквадор
Хоккей. НХЛ
22.03
Чикаго Блэкхокс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22.03
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
22.03
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
22.03
Эдмонтон Ойлерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
22.03
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс7
Оттава Сенаторз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс0
Виннипег Джетс3
Все события
Фоторепортажи
14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Американская фигуристка ударила соперницу на разминке

Новая Тоня Хардинг?

Наверх
Источник: AFP 2019

Международный союз конькобежцев (ISU) ведет расследование происшествия на разминке перед короткой программой у фигуристок на чемпионате мира.

Представители корейской спортсменки Лим Ын Су из агентства All That Sports сообщили, что американская фигуристка Мэрайя Белл подъехала со спины к их подопечной и ударила ее коньком в левую ногу.

Во время загрузки произошла ошибка.


Кореянка вынуждена была покинуть лед, ей оказали помощь. По итогам короткой программы 16-летняя Лим Ын Су заняла 5-е место, опередив 22-летнюю Белл (6-е место).

Интересно, что обе фигуристки тренируются у одного тренера — Рафаэля Арутюняна в Лос-Анджелесе. Агентство All That Sports сообщило, что Белл весь сезон третирует корейскую спортсменку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если Белл будет признана виновной, она может быть дисквалифицирована ISU за неспортивное поведение.

Этот случай напомнил историю с другой известной американской фигуристкой Тоней Хардинг. Перед Олимпиадой-1994 по ее заказу была травмирована соперница Нэнси Керриган. В 2017-м году об этой истории был снят фильм «Тоня против всех».

Смотрите также:

Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий



Илья Андреев

Китайские монстры отобрали у России золото чемпионата мира
У сборной России кадровые сложности. Но выход из ситуации есть
Алине стены не помогут. Допинг-офицеры лишили Загитову сна
СМИ: Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест
«Авангард» лишил «Барыс» права на ошибку
Семь причин, по которым бой Усика и Лебедева — не состоится
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь