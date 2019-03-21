Американская фигуристка ударила соперницу на разминке
Новая Тоня Хардинг?
Новая Тоня Хардинг?
Международный союз конькобежцев (ISU) ведет расследование происшествия на разминке перед короткой программой у фигуристок на чемпионате мира.
Представители корейской спортсменки Лим Ын Су из агентства All That Sports сообщили, что американская фигуристка Мэрайя Белл подъехала со спины к их подопечной и ударила ее коньком в левую ногу.
Кореянка вынуждена была покинуть лед, ей оказали помощь. По итогам короткой программы 16-летняя Лим Ын Су заняла 5-е место, опередив 22-летнюю Белл (6-е место).
Интересно, что обе фигуристки тренируются у одного тренера — Рафаэля Арутюняна в
Если Белл будет признана виновной, она может быть дисквалифицирована ISU за неспортивное поведение.
Этот случай напомнил историю с другой известной американской фигуристкой Тоней Хардинг. Перед Олимпиадой-1994 по ее заказу была травмирована соперница Нэнси Керриган. В 2017-м году об этой истории был снят фильм «Тоня против всех».
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Илья Андреев